Internacional

Todo quedó grabado: así cayó un call center de estafas en plena transmisión

El creador de contenido tomó control de cámaras y sistemas durante una transmisión, dejando al descubierto a una red de estafadores ante sus propios trabajadores y miles de usuarios en redes.

Silvia Sanchez

11/02/2026 9:08

YouTuber infiltra y sabotea centro de estafas en Filipinas. Imagen captura de video.
Filipinas

Un grupo de estafadores en Filipinas quedó al descubierto luego de que un YouTuber especializado en investigaciones digitales lograra infiltrarse en su sistema durante una transmisión en vivo, exponiendo públicamente el funcionamiento de su centro de llamadas.

El creador de contenido accedió de forma remota a las cámaras de seguridad, modificó cuentas internas y mostró en tiempo real cómo operaba la red dedicada a fraudes telefónicos, provocando confusión y pánico entre los involucrados.

Durante la transmisión, miles de usuarios fueron testigos del momento en que el presunto líder de la operación perdió el control, mientras los empleados observaban incrédulos cómo sus actividades quedaban expuestas ante el público.

Tecnología contra el fraude

La acción fue celebrada en redes sociales como un ejemplo de “justicia digital”, al demostrar cómo el uso responsable de la tecnología puede contribuir a desenmascarar prácticas ilegales.

El video se volvió viral en cuestión de horas, acumulando millones de reproducciones y generando un amplio debate sobre la seguridad informática y la lucha contra las estafas en internet.

Llamado a la prevención

Expertos en ciberseguridad recordaron que, más allá del impacto mediático, es fundamental que las víctimas denuncien estos delitos ante las autoridades correspondientes.

Asimismo, recomendaron desconfiar de llamadas sospechosas, proteger los datos personales y verificar siempre la identidad de quien solicita información financiera.

