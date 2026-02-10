Lo que debía ser una noche de celebración folclórica en la ciudad de Barranquilla —sede de uno de los carnavales más grandes del mundo— terminó en un fuerte debate sobre el acoso y los límites del cuerpo femenino. Michelle Char Fernández, Reina del Carnaval 2026, fue víctima de una agresión física cuando un espectador la besó en la boca por la fuerza.

El incidente en "La Guacherna"

El hecho ocurrió durante La Guacherna, el desfile nocturno que marca el inicio oficial de las festividades. Mientras la reina se acercaba a las vallas para saludar y bailar con el público, un hombre se aproximó con un teléfono móvil simulando que quería una "selfie". En ese momento, el sujeto la sujetó del brazo y la besó en los labios sin su consentimiento.

Videos captados por testigos muestran a la soberana forcejeando para zafarse del agresor. Tras lograr liberarse con ayuda de un oficial de policía, se observa a Michelle visiblemente afectada y llorando mientras es consolada por su equipo de trabajo.

Reacción de la soberana: Entre la vulnerabilidad y la paz

A pesar de la gravedad del acto, que ha sido calificado unánimemente en redes sociales como acoso sexual, la Reina del Carnaval sorprendió a la opinión pública con un mensaje de conciliación a través de sus redes oficiales:

"No sé si fue con culpa o sin culpa; era un momento de euforia. Tal vez me jaló, tal vez fue una mala pasada... simplemente todo se salió de control. No debemos fomentar el odio; estoy segura de que no lo hizo con mala intención", declaró Michelle Char, intentando apaciguar la búsqueda del agresor por parte de los internautas.

Con información de El Tiempo y Publimetro.

Vea el video:

