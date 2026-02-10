Un hecho histórico explica por qué hoy es feriado en un departamento: ocurrió un 10 de febrero

Este martes 10 de febrero rige un feriado departamental, con suspensión de actividades en los sectores público y privado, de acuerdo con lo recordado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

La jornada conmemora 245 Aniversario de la Sublevación y Revolución del 10 de febrero de 1781, un episodio clave en la historia boliviana que marcó uno de los primeros desafíos abiertos al dominio de la corona española.

El levantamiento fue liderado por el sargento Sebastián Pagador, junto a los hermanos Jacinto y Juan de Dios Rodríguez, quienes convocaron a criollos, mestizos e indígenas a unirse en defensa de la patria y la libertad.

Durante la revuelta se emitió una proclama que quedó registrada como símbolo del movimiento libertario, en la que se exhortaba a anteponer la libertad incluso por encima de la vida, consolidando el carácter revolucionario del alzamiento.

Un antecedente de la independencia

Este hecho histórico es reconocido como uno de los primeros gritos libertarios de América Latina y forma parte de la cadena de rebeliones que sentaron las bases del proceso de independencia del Alto Perú.

Por su relevancia histórica y cívica, la fecha es recordada cada año con un feriado oficial, en cumplimiento de la normativa laboral vigente.

Lo que dice el Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) recordó que este martes 10 de febrero rige feriado departamental, con suspensión de actividades en los sectores público y privado, en cumplimiento de la normativa laboral vigente.

La disposición fue emitida a través de un comunicado oficial, en el que se precisa que la medida se aplica únicamente dentro del alcance territorial del feriado, por lo que las actividades laborales deben adecuarse a lo establecido por ley.

Desde la cartera de Estado se reiteró que el cumplimiento del feriado es obligatorio, y que cualquier vulneración a los derechos laborales puede ser denunciada ante las jefaturas departamentales de Trabajo.

