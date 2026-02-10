Élite en Dubái: Policía Boliviana mide fuerzas en el mundial de unidades tácticas

La Policía Boliviana se encuentra actualmente participando del prestigioso S.W.A.T. Challenge 2026 que se celebra en Dubái. Esta competencia internacional reúne a las unidades tácticas más destacadas del globo para medir su capacidad de respuesta en escenarios de alto riesgo.

Foto: Red Uno.

El Subcomandante General y Jefe de Estado Mayor, Gral. Primero Juan Peña, encabeza la delegación nacional tras concretar las gestiones con los Emiratos Árabes Unidos.

"Estamos aquí para demostrar preparación, precisión y coordinación en un campeonato donde las pruebas son un desafío constante", afirmó la autoridad desde el país asiático.

La agenda de competición es extremadamente rigurosa y contempla cinco jornadas de ejercicios que evalúan desde la puntería de francotiradores hasta la fuerza física bruta. Peña detalló que los efectivos deben realizar maniobras de asalto con máscaras, rescate de heridos y desplazamientos verticales mediante el uso de cuerdas y arneses.

El entorno geográfico de Dubái añade una capa de dificultad logística debido a las altas temperaturas, la humedad y el terreno arenoso que desgasta al personal. Según el jefe policial, estas condiciones exigen una agudeza mental superior y una estrategia de equipo impecable para resolver problemas en tiempos que no superan los cinco minutos.

Bolivia comparte el campo de entrenamiento con representantes de potencias como Estados Unidos, China y Tailandia, además de delegaciones latinoamericanas de Brasil, Colombia y Perú. El Gral. Peña subrayó que esta experiencia es vital, ya que "ayuda a estar en mejores condiciones para responder a situaciones reales" en territorio boliviano.

La participación nacional culminará con la temida pista de obstáculos, una prueba final que mide la resistencia física y la destreza técnica bajo presión extrema. El equipo boliviano busca superar sus propios límites en una edición donde China defiende su título de campeón frente a los mejores del mundo.

