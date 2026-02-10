TEMAS DE HOY:
Niño atropellado Violento atraco violento robo

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Élite en Dubái: Policía Boliviana mide fuerzas en el mundial de unidades tácticas

La delegación nacional enfrenta escenarios de alta complejidad que evalúan destreza física y agudeza mental.

Ximena Rodriguez

10/02/2026 0:06

Foto: Red Uno.

Escuchar esta nota

La Policía Boliviana se encuentra actualmente participando del prestigioso S.W.A.T. Challenge 2026 que se celebra en Dubái. Esta competencia internacional reúne a las unidades tácticas más destacadas del globo para medir su capacidad de respuesta en escenarios de alto riesgo.

Foto: Red Uno.

El Subcomandante General y Jefe de Estado Mayor, Gral. Primero Juan Peña, encabeza la delegación nacional tras concretar las gestiones con los Emiratos Árabes Unidos.

"Estamos aquí para demostrar preparación, precisión y coordinación en un campeonato donde las pruebas son un desafío constante", afirmó la autoridad desde el país asiático.

La agenda de competición es extremadamente rigurosa y contempla cinco jornadas de ejercicios que evalúan desde la puntería de francotiradores hasta la fuerza física bruta. Peña detalló que los efectivos deben realizar maniobras de asalto con máscaras, rescate de heridos y desplazamientos verticales mediante el uso de cuerdas y arneses.

El entorno geográfico de Dubái añade una capa de dificultad logística debido a las altas temperaturas, la humedad y el terreno arenoso que desgasta al personal. Según el jefe policial, estas condiciones exigen una agudeza mental superior y una estrategia de equipo impecable para resolver problemas en tiempos que no superan los cinco minutos.

Bolivia comparte el campo de entrenamiento con representantes de potencias como Estados Unidos, China y Tailandia, además de delegaciones latinoamericanas de Brasil, Colombia y Perú. El Gral. Peña subrayó que esta experiencia es vital, ya que "ayuda a estar en mejores condiciones para responder a situaciones reales" en territorio boliviano.

La participación nacional culminará con la temida pista de obstáculos, una prueba final que mide la resistencia física y la destreza técnica bajo presión extrema. El equipo boliviano busca superar sus propios límites en una edición donde China defiende su título de campeón frente a los mejores del mundo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD