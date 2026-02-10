Transporte en emergencia: Mario Silva señala falta de control y cuestiona alcance del seguro para motores afectados

El sector del transporte se encuentra en estado de emergencia. Tras el anuncio del Gobierno sobre la activación de un seguro para reparar vehículos dañados por combustible presuntamente contaminado, Mario Silva, dirigente del transporte en La Paz y asambleísta, cuestionó el proceso y confirmó el ampliado nacional para definir medidas de presión.

Silva denunció que, pese a las declaraciones oficiales, existe una ausencia de control de calidad en la planta de Senkata y que el seguro llega tarde para miles de transportistas que ya costearon sus reparaciones de forma privada.

El dirigente, quien dijo que trabajó anteriormente en el área de despachos de la estatal petrolera, señaló graves irregularidades en la cadena de custodia y fiscalización del combustible que llega desde los puertos.

"No nos pueden tomar el pelo. Hemos ido a hacer una inspección ocular con las diputadas Ramírez y La Fuente y no estaba la empresa argentina que dicen que contrataron por 8 millones de dólares para verificar el control de calidad. No hay esa empresa", afirmó Silva.

Según el asambleísta, el problema radica en la mezcla de carburantes importados de baja calidad con el alcohol y la producción nacional: "Si traen de los puertos, traen pues mala gasolina y con la gasolina buena que tenemos tienen que juntarlo... ahí es el problema. No hay ese control y normas". Además, advirtió que el octanaje actual no cumple con los estándares requeridos.

Reparaciones de hasta 13.000 bolivianos

Aunque el Gobierno activó un mecanismo de reparación, Silva criticó que la medida fue tomada de forma unilateral y no contempla a quienes ya arreglaron sus herramientas de trabajo por necesidad urgente.

Costo de reparación (Vehículo chino/antiguo): entre 7.000 y 9.000 bolivianos.

Costo de reparación (Toyota última generación): entre 12.000 y 13.000 bolivianos.

"El seguro tiene sus requisitos. Tiene que ir el carro en mal estado como está. ¿Y los que ya repararon? Ese es el problema. Los compañeros no podían esperar porque tienen que pagar luz, agua y sus alquileres. Han estado sin trabajar 10 o 12 días", lamentó el dirigente.

Silva describió el daño técnico que sufren los motores: "Esa gasolina se hace una especie de alquitrán y es totalmente pegajoso. Se empieza a colar la válvula y por eso se dobla. Es como pegamento".

Impacto en el sector y convocatoria a Ampliado

Solo en el departamento de La Paz, se estima que existen cerca de 2.000 vehículos afectados. La preocupación del sector se agrava por la presión de las deudas bancarias y el encarecimiento de los repuestos importados.

"Cuando el Gobierno dice 'Arancel Cero', es mentira. Si va a una tienda de repuestos, nos ajustan al dólar actual. Los repuestos están demasiadamente caros", denunció Silva.

Ante la falta de consenso con la Confederación de Choferes de Bolivia y las federaciones departamentales, el dirigente anunció que se llevará a cabo un ampliado nacional (previsto para este martes por la tarde) donde las bases determinarán la posición oficial y las acciones a seguir. "Nuestros ejecutivos están en total emergencia y están prácticamente muy preocupados", concluyó.

