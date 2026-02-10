El Alto: Candidato Oscar Huanca propone reducir el gasto público

Rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026, en el sector Uno Decide del programa Que No Me Pierda (QNMP), estuvo el candidato a la Alcaldía de El Alto, Oscar Huanca, abogado de profesión de 53 años de edad.

El candidato por el partido político Venceremos señala que entre sus principales propuestas está la reducción del gasto público, principalmente al Concejo Municipal, y destinar ese dinero a obras municipales.

Con una amplia trayectoria, fue dos veces concejal; Huanca señala que conoce desde adentro la administración del municipio y marca como tarea principal la recuperación del principio de autoridad.

Transporte en El Alto

Se debe acabar con los malos operadores de transportes y hacerles cumplir las paradas establecidas para que brinden el servicio; se recurrirá para el control a la policía y control vecinal.

Recursos económicos del municipio

Según el candidato, del 100% de los recursos de la Alcaldía, el 82% se va a gasto corriente, para el salario de los funcionarios; se plantea un saneamiento económico con el plan de gobierno.

El alto metropolitano

La propuesta es la construcción del parque urbano metropolitano, donde se necesita esta obra estrella. Sin dejar de lado el mantenimiento a las avenidas principales como la 6 de Marzo y la avenida Litoral.

Ahorro del gasto público

Según un estudio que menciona el candidato, de los Bs 30 millones que administra el concejo, se reducirá a Bs 20 millones y ese ahorro de Bs 10 millones se destinará a obras de educación y salud. ´

Industrialización de la basura

Propone que se construya una planta para realizar la industrialización de la basura donde se producirán abono orgánico, escarcha para pavimento flexible y biogás para ahorrar el uso de la energía. No se descarta un acuerdo público-privado.

