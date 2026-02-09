Accidente en Villa Fátima: la lista de los nueve heridos y su estado de salud

Nueve personas continúan internadas en el Hospital Arco Iris tras el accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo en la zona de Villa Fátima, donde dos personas perdieron la vida, informó la dirección del nosocomio.

La directora del hospital, Jael Cazón, detalló que del total de pacientes, dos se encuentran en terapia intensiva, dos en terapia intermedia y cinco en cuidados moderados.

“Ingresaron nueve pacientes a internación: dos a terapia intensiva, dos a intermedia y cinco a sala común”, explicó.

Estado de los pacientes más graves

Según el reporte médico, uno de los pacientes en terapia intensiva presenta trauma craneoencefálico moderado y hematoma sutural, mientras que el segundo tiene fractura de sacro y trauma pélvico severo, además de shock hipovolémico.

Los dos pacientes de terapia intermedia registran trauma torácico y serán evaluados para determinar si requieren intervención quirúrgica. El resto de los heridos presenta fracturas menores.

Víctima fatal

La directora del hospital informó además que un joven de 17 años llegó al centro médico sin signos vitales, caso que fue reportado conforme a protocolo a las autoridades de Tránsito y a la Unidad de Homicidios. De acuerdo con informes policiales, se trataría del taqueador Abel Gutiérrez Huallpa.

Lista de personas heridas

Arnold García Mayta (25) – UTI

Elías Deymar Barra (30) – UTI

Jhony Mayta Aranda (45) – Terapia intermedia

Luis Alberto Mamani Nina (35) – Terapia intermedia

Martín Humberto Patzi Choque (55) – Sala común

Gabriela Callisaya López (27) – Sala común

Martín Álvarez Appo (65) – Sala común

Angelino Flores Saire (63) – Sala común

Fany Lola Chávez Aguilar (47) – Sala común

El accidente

El siniestro ocurrió cerca de las 21:00 del domingo en la calle Arapata, a la altura del mercado de Adepcoca, cuando un minibús de transporte público proveniente de Nor Yungas perdió el control en una pendiente e impactó contra otro vehículo.

El hecho provocó la muerte del conductor del minibús estacionado, identificado como David Chávez Cerezo, además de los heridos que continúan bajo atención médica.

Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.

