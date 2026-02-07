Caso Sparring: Padre de instructor detenido pide disculpas a la familia del menor y ofrece ayuda

Tras el envío a prisión de su hijo, el instructor Carlos Toledo, por el accidente que dejó gravemente herido al menor Yadiel durante un entrenamiento, su padre, don Carlos Toledo, se comunicó con el programa Que No Me Pierda para dirigirse a la población y, especialmente, a la familia del adolescente.

En sus declaraciones, pidió disculpas y manifestó su preocupación por el estado de salud del menor.

“Estamos muy preocupados por el niño, por su salud. Como todo padre, somos humanos y queremos pensar en él más que en cualquier conflicto. La idea es unir fuerzas para luchar por su bienestar”, expresó el señor Toledo, quien aseguró que su familia ha sido agredida y denigrada en redes sociales, pero que pese a ello están dispuestos a colaborar dentro de sus posibilidades.

El padre del instructor explicó que se busca contribuir con recursos económicos y respaldo logístico para ayudar al menor. “Tenemos facturas, fotografías y todos los datos que demuestran que hemos apoyado al joven; no es cierto que no se le haya brindado asistencia”, aseguró.

Respecto a la situación de su hijo, don Carlos indicó que el instructor está dolido y preocupado por el estado de Yadiel.

“No es algo que haya hecho con intención de lastimar. Fue un accidente que a cualquiera le puede suceder”, señaló, aunque reconoció que desconoce por qué inicialmente se habló de una intoxicación por energizantes y posteriormente se confirmó que se trató de una agresión física.

Sobre la práctica del deporte y los entrenamientos, el señor Toledo explicó que su hijo ha sido atleta desde los 7 años y que ha hecho sparring con personas mayores como parte de su preparación, pero aclaró que desconoce los detalles de la edad y peso de los participantes en el incidente.

Finalmente, el padre del instructor reiteró su disposición a colaborar con la familia de Yadiel y destacó que el objetivo principal debe ser la recuperación del menor. “Entre todos debemos buscar una solución para que este niño vuelva a la normalidad”, concluyó.

