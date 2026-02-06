Contraloría pide ampliar plazos para auditorías y evitar salida de exautoridades

La Contraloría General del Estado (CGE) respaldó este viernes la ampliación de plazos para evitar que las exautoridades salgan del país y aseguró que su posición es estrictamente técnica e independiente, ya que los tres meses que establece la norma no alcanzaron para realizar las auditorías necesarias a la gestión administrativa pasada.

“El plazo de tres meses ha sido insuficiente para efectuar el análisis correspondiente que garantice a la población boliviana que las gestiones han sido transparentes y que los recursos públicos han sido adecuadamente precautelados”, explicó en conferencia de prensa la contralora Sandra Quiroga.

La autoridad pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde se encuentra el proyecto de ley que incrementa a seis meses la permanencia obligatoria, acelerar la aprobación de la nueva normativa.

Quiroga precisó que el trabajo de fiscalización no se detuvo y actualmente la institución continúa con el análisis exhaustivo de la documentación presentada, en cumplimiento de su rol como órgano rector del control gubernamental.

“El control ejercido por la CGE es permanente y objetivo y no responde a intereses personales ni políticos. El interés de la Contraloría es la gestión pública, la satisfacción de las necesidades de la población y el uso adecuado de los recursos públicos”, reafirmó.

Asimismo, aseguró que, una vez concluido el trabajo técnico, la institución emitirá un pronunciamiento oficial, el cual será puesto en conocimiento de la ciudadanía.

Agregó que el control efectivo no debe entenderse como persecución, sino como una garantía para la correcta administración del Estado.

Además, advirtió que, en caso de identificarse irregularidades en el uso de recursos públicos, se generarán los indicios de responsabilidad correspondientes, conforme a la normativa vigente y a sus atribuciones legales.

