Fiscalía convoca a declarar a Nemesia Achacollo como sindicada en el caso Fondo Indígena

La Fiscalía anunció este lunes que se convocó a declarar a la exministra de Desarrollo Rural del Gobierno de Evo Morales, Nemesia Achacollo, a declarar en calidad de sindicada dentro del caso del Fondo Indígena.

“El viernes ya el Ministerio Público ha ampliado la denuncia en contra de la señora Nemesia Achacollo. Vamos a solicitar la cooperación a la ciudad de Santa Cruz para que la misma venga ante el suscrito”, informó el fiscal Miguel Cardozo, a los medios de comunicación.

La investigación contra la exautoridad es por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.

“Se establece que ella era parte del directorio en varias reuniones. No ha asistido a las reuniones. Se tiene contratos firmados en los que ella ha firmado. Se tiene conocimiento en actas en los que ella establecía que no se estaban cumpliendo los proyectos, pero ella aprobaba los mismos”, aseguró el fiscal.

El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), creado para financiar proyectos sociales en Bolivia, terminó derivando en un masivo esquema de corrupción que alcanzó al expresidente Luis Arce (2020-2025), detenido e investigado por su rol en la administración de esos recursos cuando era ministro de Economía del Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

