Paz llama a “construir un nuevo futuro” y pide denunciar la corrupción y la especulación

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, convocó al pueblo boliviano a aprovechar el momento actual para construir un nuevo futuro para el país, dejando atrás prácticas de corrupción y especulación, y aseguró que los recursos que se generen en su gestión estarán destinados a la inversión y la reactivación económica, y no al aumento de salarios.

Durante un mensaje al país, el mandatario afirmó que Bolivia enfrenta una disyuntiva histórica entre volver a prácticas del pasado o avanzar hacia un nuevo rumbo con objetivos y visiones distintas.

“O volvemos a ese pasado o nos damos la oportunidad de construir un futuro. Es un camino difícil y duro, es verdad, pero es el futuro de todos”, señaló.

Paz expresó su rechazo a los hechos de corrupción que, según dijo, marcaron gestiones anteriores, y sostuvo que estos actos fueron determinantes en la actual situación económica del país.

“No me siento feliz de que un expresidente esté en la cárcel para rendir cuentas ante la justicia, eso me deshonra como boliviano. Pero me deshonra aún más lo que nos robaron y cómo convirtieron al Estado en un nido de corruptos y ladrones”, afirmó.

En esa línea, el jefe de Estado pidió a la población denunciar la especulación, especialmente en productos de la canasta familiar y en el transporte.

“No puede ser que un vecino oculte arroz para que otro tenga que pagar más caro, ni que el transporte aproveche la necesidad de la gente para triplicar el precio de los pasajes”, enfatizó.

Finalmente, el presidente aseguró que todos los recursos que se obtengan durante su gestión estarán destinados a la inversión productiva y al fortalecimiento de la economía, descartando que se utilicen para incrementar salarios.

“Cada recurso que se consiga será para inversión y para sacar adelante la economía del país”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play