¡Atención jóvenes! 10.000 becas en juego: quiénes pueden postular, qué carreras incluye y desde cuándo

El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó un decreto histórico que permitirá implementar servicios de telecomunicaciones mediante satélites de órbita baja, ampliando la cobertura de internet, cerrando la brecha digital y garantizando conectividad universal y de alta calidad en todo el país.

Como parte de esta visión, el Gobierno anunció la creación del primer Polo Tecnológico en El Alto, que se replicará progresivamente en otras regiones. Además, de cara al 2026, se pondrá en marcha un programa de 10.000 becas junto a aliados internacionales como IBM, Google, Amazon Web Services, Oracle y el Project Management Institute (PMI), para formar a jóvenes bolivianos en áreas estratégicas del siglo XXI.

“Ofreceremos 10.000 becas en más de 15 carreras, entre ellas desarrollo de operaciones e ingeniería de software, marketing digital y comercio electrónico de Google, fundamentos de inteligencia artificial generativa y aprendizaje automático de la cadena Amazon, técnico de mantenimiento de datos, entre otros”, indicó el presidente Paz.

Beneficios especiales

Los 20 mejores estudiantes de ingeniería tendrán la oportunidad de visitar los estudios de SpaceX en Texas y Florida, para aprender directamente en el centro de desarrollo de satélites y plataformas de lanzamiento de Elon Musk.

Inscripciones y clases

Las inscripciones estarán abiertas del 1 al 20 de febrero a través del Ministerio de Educación, y las clases presenciales y virtuales comenzarán el 10 de marzo de 2026.

El mandatario destacó que Bolivia enfrenta una decisión histórica: avanzar hacia tecnología e innovación, formando jóvenes como protagonistas del futuro, o quedarse en el pasado marcado por bloqueos y protestas improductivas.

