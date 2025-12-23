Evalúan los daños tras inundación en el trópico de Cochabamba

Las fuertes precipitaciones registradas desde la madrugada del 22 de diciembre en el trópico de Cochabamba provocaron el desborde de los ríos Magareño, Ivirgazama, Sajo e Ichilo, afectando a casi 2.000 familias en el municipio de Puerto Villarroel.

Según informó el responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía, la zona de Ivirgarzama fue una de las más golpeadas. Las inundaciones dañaron viviendas, dejaron intransitables los accesos viales y afectaron gravemente las actividades productivas de la región.

El funcionario explicó que las zonas bajas del municipio fueron las más perjudicadas, con sectores completamente anegados. Además, los cultivos sufrieron pérdidas cercanas al 100%. Hasta el momento se han contabilizado 2.500 hectáreas afectadas, incluyendo plantaciones de banano de exportación, que ya habían sufrido daños en el desborde de los ríos Chimoré y Sajta el 17 de noviembre.

La Alcaldía de Puerto Villarroel mantiene el municipio en alerta roja y continúa realizando la evaluación de daños, mientras coordina acciones de apoyo a las familias afectadas.

