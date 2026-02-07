¡Alerta! La radiación ultravioleta alcanzará índices extremos este fin de semana

Santa Cruz de la Sierra enfrenta una semana marcada por una radiación solar implacable que alcanza niveles de riesgo extremo. Según los datos actualizados, la capital cruceña registró hoy un índice UV de 12, una cifra que se mantendrá idéntica hasta la próxima semana.

La radiación ultravioleta es un tipo de energía emitida por el sol que puede penetrar la piel y causar daños severos a nivel celular. Para comprender el peligro actual, es vital notar que el índice previsto (12) se sitúa en la categoría de "Extremo" dentro de la escala meteorológica.

Bajo estas condiciones de cielo despejado, el tiempo de exposición máxima para una piel clara es de tan solo 15 minutos antes de sufrir quemaduras. Incluso las pieles más oscuras, con mayor resistencia natural, cuentan con un límite de apenas 25 minutos sin protección adecuada.

Índice ultravioleta máximo hoy viernes 06 de febrero.

Para mitigar el impacto de estos niveles extremos, es indispensable el uso de un factor de protección solar de 50 o superior. Las mediciones indican que la intensidad más peligrosa se concentrará diariamente entre las 11:00 y las 14:00 horas.

Índice ultravioleta máximo este sábado 07 de febrero.

El comparativo semanal no muestra tregua para la región, manteniendo el valor máximo de 12 de forma constante durante los próximos siete días. Ante este escenario, la prevención mediante el uso de sombreros y ropa de manga larga se vuelve una medida de salud pública esencial.

