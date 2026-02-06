TEMAS DE HOY:
Justicia declara extinguida la acción penal contra el gobernador Camacho por el caso 'Golpe I'

El Tribunal de Sentencia 6to aceptó la excepción presentada por la defensa, cerrando definitivamente la investigación.

Ximena Rodriguez

06/02/2026 19:58

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

El Tribunal de Sentencia 6to de la capital paceña dictó una resolución determinante al declarar fundada la excepción de extinción de la acción penal presentada por la defensa de Luis Fernando Camacho. Esta decisión jurídica pone fin a uno de los procesos más mediáticos del país, fundamentada en el vencimiento de los plazos procesales establecidos por ley.

Con este fallo judicial, el expediente denominado "Golpe I" queda oficialmente extinguido y se ha ordenado su archivo definitivo de forma inmediata. La medida implica que el gobernador de Santa Cruz ya no podrá ser perseguido penalmente bajo los cargos específicos que sostenía este caso en particular.

