Caso Golpe I: Acusadores afirman que es una "derrota" y "retroceso" para la justicia

La decisión judicial de otorgar detención domiciliaria a Luis Fernando Camacho, y libertad pura y simple a Marco Antonio Pumari generó una fuerte reacción en la parte acusadora. Verónica Rodríguez, apoderada de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, quien impulsó el caso "Golpe I", lamentó el fallo y lo calificó como una "derrota para la justicia" que beneficia a la "impunidad".

Rodríguez expresó su descontento con la resolución, afirmando que el país "está perdiendo hoy". A su parecer, la justicia "está beneficiando a la impunidad" al ignorar los riesgos de fuga de Camacho, a pesar de que estos supuestamente persisten.

La apoderada también criticó al juez que llevó el caso, acusándolo de actuar de forma "parcializada" y de tratarla de forma "violenta" cuando intentó expresar su oposición a la medida. En sus declaraciones, Rodríguez recordó los hechos de 2019, aludiendo a los 36 fallecidos, más de mil personas secuestradas y vulneradas en sus derechos, y lamentó que "eso parece que al juez, a la justicia, en este periodo, no le importa nada".

Rodríguez sugirió que la decisión podría ser el resultado de una "línea" bajada desde el Tribunal Supremo de Justicia para "favorecer la impunidad de estas personas". Anunció que se tomarán "las medidas legales que correspondan" y llamó al pueblo a manifestarse.

