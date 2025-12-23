TEMAS DE HOY:
¡Navidad en Red Uno! Disfruta de películas especiales para toda la familia

Acompaña esta programación especial, donde la Navidad se vive frente a la pantalla con historias que combinan humor, amor y ternura. 

Yandy Yennifer Fernández Mamani

23/12/2025 12:19

FOTO: RED UNO

Este jueves 25 de diciembre, Red Uno prepara un regalo especial para sus televidentes, una maratón de películas navideñas pensada para disfrutar en familia durante el feriado de Navidad. La programación promete momentos llenos del espíritu navideño. 

La jornada comienza a las 06:00 con “Una Loca Navidad”, donde Katie Holiday, una repostera que ha perdido el espíritu navideño, recibe la inesperada visita de un guapo soldado con un secreto mágico que la hará volver a creer en la magia de la Navidad. Ideal para empezar el día con alegría y diversión.

A las 7:35, llega “Mi Amor de Navidad”, que cuenta la historia de Lucas, un famoso cantante cuyo éxito navideño lo ha acompañado toda su vida. Cansado de siempre interpretarlo, decide regresar a su ciudad natal y allí se reencuentra con Elisa, su primer amor y la musa de su mayor éxito. Una historia romántica y tierna para disfrutar con toda la familia.

Finalmente, a las 8:25, “Una Navidad para Recordar” narra la historia de Sebastián, quien detesta la Navidad y esta vez enfrenta su primera celebración sin sus hijos tras un difícil divorcio. Decide alejarse de la ciudad y pasar la temporada en la casa donde nació, visitando a su madre Ángela. Una película emotiva que nos recuerda la importancia de la familia y los lazos que nos unen.
 

 

