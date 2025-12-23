Ante el incremento desmedido en el precio de la carne de res, que en algunos mercados de Santa Cruz llega hasta los Bs 72, el Gobierno Municipal activó un plan de emergencia. Desde este martes, las familias cruceñas pueden adquirir carne a Bs 37 el kilo.

Aquí te presentamos la guía paso a paso para que puedas beneficiarte de esta iniciativa:

¿Dónde y cuándo comprar?

La venta se realiza exclusivamente en el Frigorífico Municipal (ubicado en la zona de la Pampa de la Isla).

Todos los días a partir de las 07:00.

La atención es hasta agotar el stock de las reses faenadas en la jornada, por lo que se recomienda asistir temprano.

¿Cuáles son los requisitos?

Para garantizar que el beneficio llegue a las familias y no a los especuladores, se han establecido tres filtros:

Identificación: Es obligatorio presentar tu Cédula de Identidad.

Registro: Deberás anotarte en una lista oficial de control al momento de la compra.

Límite: Se vende únicamente 1 kilo por persona al día.

¿Qué estás comprando?

El denominado "Corte Único Solidario" ha sido diseñado para ser balanceado y nutritivo, consta de 70% de carne magra (pulpa) y 30% hueso.

El precio fue establecido en Bs 37 el kilo (puede variar entre Bs 1 o 2 dependiendo del costo del ganado, pero la Alcaldía garantiza que jamás se acercará a los Bs 70 u 80 del mercado externo).

Guerra a los "vivillos" y reventa

El vocero municipal, Bernardo Montenegro, aclaró que la restricción de un kilo por persona es para evitar que personas malintencionadas intenten hacer negocio con la necesidad de la gente.

"No faltan los vivillos que quieren volver a la cola dos o tres veces para luego revenderla. El objetivo es que las familias más necesitadas tengan acceso" , sentenció.

Dato extra

Si el precio de la carne no baja en los mercados populares en los próximos días, la Alcaldía anunció que este sistema de venta solidaria podría replicarse en todos los distritos municipales de la ciudad.

