Carne a Bs 37 el kilo: La Alcaldía lanza el 'corte único solidario' para frenar el alza de precios

Como una alternativa ante el alto costo de la carne en los mercados, la Alcaldía de Santa Cruz inició este martes la venta del denominado “corte único solidario” de carne de res a Bs 37 el kilo, en el Frigorífico Municipal, informó el vocero municipal, Bernardo Montenegro.

La iniciativa busca ofrecer una opción accesible frente a los precios actuales en los centros de abastecimiento, donde el kilo de carne de res se comercializa entre Bs 65 y Bs 72.

Montenegro explicó que el “corte único solidario” está compuesto por un 70% de carne magra y un 30% de hueso, y que cada persona podrá adquirir únicamente un kilo por día, con el objetivo de evitar el acopio y la especulación.

“La venta se realizará todos los días desde las 7:00, hasta agotar el total de las reses faenadas. Esta medida se mantendrá hasta que se logre regular el precio en el mercado y frenar la especulación de intermediarios”, señaló.

El vocero municipal remarcó que el objetivo es que las familias cruceñas puedan acceder a un producto básico de la canasta familiar a un precio justo.

Para acceder a la compra, las personas deberán apersonarse al Frigorífico Municipal con su cédula de identidad y registrarse en una lista habilitada para el control de ventas.

Respecto a la variación del precio, la Alcaldía aclaró que este podría fluctuar entre Bs 1 y Bs 2, dependiendo del costo de comercialización del ganado, pero descartó que alcance los niveles actuales del mercado.

“El precio puede variar ligeramente, pero en ningún escenario superará los Bs 70, como se ha visto en los últimos meses, incluso llegando a Bs 80”, concluyó Montenegro.

