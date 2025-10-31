¿Ya hiciste tus compras para el feriado? Mira cómo están los precios de carne y pollo en Santa Cruz

Con la llegada del feriado largo por Todos Santos, los consumidores de Santa Cruz deberán considerar los precios actuales de carnes y pollo en el mercado para organizar sus compras y disfrutar de las festividades sin sorpresas en el bolsillo.

Un recorrido por el mercado Abasto Nuevo evidenció que el precio de la proteína roja ha sufrido un leve incremento, así lo han manifestado las carniceras. De acuerdo con los datos, esta sería la franja de precios para este fin de semana largo.

El kilo de carne de primera se cotiza en Bs 78, mientras que la carne de segunda alcanza los Bs 65. Entre los cortes especiales más buscados, como Punta de S y corte español, el precio llega a Bs 80 el kilo.

En cuanto a los productos de pollo, el kilo se encuentra a Bs 24, la pechuga a Bs 33, las piernas a Bs 28 y el menudo oscila entre Bs 10 y 13, según comerciantes del mercado.

Los comerciantes recomiendan a los consumidores planificar sus compras con anticipación para evitar contratiempos durante el fin de semana largo, especialmente por la alta demanda que se registra en estas fechas.

“Durante este fin de semana largo, aconsejamos a las familias comprar con previsión y aprovechar los cortes de su preferencia antes de que se agoten”, señalan comerciantes del Abasto.

