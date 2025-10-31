Este viernes, el dólar registró una leve tendencia a la baja en el mercado paralelo y digital. En el portal especializado dolarboliviahoy, la cotización del dólar paralelo se situó en Bs 11,34 para la venta por unidad, marcando uno de los niveles más bajos de las últimas semanas.

De acuerdo con el economista Jorge Akamine, esta reducción se explica por tres factores clave: la confianza generada tras la elección de Rodrigo Paz como presidente, la certidumbre económica que ha traído la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa, y el anuncio del propio Paz desde Estados Unidos sobre las gestiones para atraer divisas al país.

“Los mensajes del presidente electo están generando un clima de certidumbre, y ante esta situación la gente empieza a poner sus dólares a disposición. Mientras continúe este escenario, el dólar, tanto en físico como digital, seguirá bajando”, explicó Akamine.

El economista destacó que la confianza es un elemento decisivo en la estabilidad cambiaria y en la política económica.

“La confianza es más del 50% de cualquier medida o política que se quiera aplicar”, afirmó.

Akamine añadió que, además del efecto psicológico en el mercado, existen créditos que aún esperan ser aprobados por la Asamblea, lo que podría reforzar el ingreso de divisas al país en las próximas semanas.

