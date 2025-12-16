TEMAS DE HOY:
Deportes

Blooming y Bolívar empataron 1-1 en la ida de la semis de la Copa Bolivia

La Academia cruceña y el conjunto paceño igualaron 1-1 en la ida de la semifinal de la Copa Bolivia y definirán al primer finalista en La Paz.

Martin Suarez Vargas

16/12/2025 18:38

Foto: APG.
Santa Cruz, Bolivia.

Blooming y Bolívar no se sacaron ventaja en el partido de ida de la semifinal de la Copa Bolivia, tras empatar 1-1 la tarde de este martes en el estadio Real Santa Cruz, en un duelo marcado por un primer tiempo intenso y una segunda mitad más equilibrada.

El inicio fue favorable para el equipo local, que impuso ritmo y presión pese al mal estado del campo de juego. Esa insistencia derivó en un tiro penal a los 24 minutos, que el capitán Moisés Villarroel transformó en gol. La presión de Blooming también provocó la expulsión de Leonel Justiniano, quien vio la tarjeta roja tras una dura falta sobre Centellas.

Sin embargo, en el complemento el conjunto cruceño no logró capitalizar la superioridad numérica y bajó la intensidad mostrada en la primera parte. Bolívar, con un hombre menos, adelantó líneas y comenzó a ganar protagonismo con el paso de los minutos.

La reacción celeste se concretó a los 65 minutos, cuando Daniel Cataño desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso para que Antonio Melgar conecte de cabeza y supere a Uraezaña, decretando el empate definitivo.

En los minutos finales, Blooming apostó a balones largos y acciones aisladas, mientras que Bolívar fue más insistente en busca del triunfo. El marcador no se movió y la serie quedó abierta, con la definición programada para el próximo jueves en el estadio Hernando Siles, donde se conocerá al primer finalista del torneo.

