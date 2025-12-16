Un dramático incidente tuvo lugar la tarde de este lunes en la localidad de González Catán, en Argentina, cuando dos patrulleros policiales que participaban en una persecución chocaron violentamente, dejando a cuatro agentes heridos.

El impactante suceso, capturado por las cámaras de seguridad del municipio, ocurrió en el cruce de las calles Armonía y López May. Las imágenes muestran cómo ambos móviles circulaban a alta velocidad por distintas calles y se cruzaron justo en la esquina, sin tiempo de frenar, informa TN.

La colisión fue de tal magnitud que uno de los vehículos policiales volcó, mientras que el otro terminó impactando contra un tercer automóvil que se encontraba en la zona.

Agentes heridos y preocupación vecinal

Según fuentes cercanas al caso, los vehículos estaban en medio de una persecución de una motocicleta. Los cuatro policías que viajaban en las camionetas sufrieron heridas y fueron trasladados de urgencia al hospital para recibir atención médica. Se reporta que los agentes se encuentran bajo supervisión y recuperación.

Vecinos de González Catán se acercaron rápidamente al lugar para socorrer a los heridos y expresaron su preocupación por el incidente. Señalaron que esta zona del conurbano bonaerense ya cuenta con una flota limitada de patrulleros, y temen que la baja de servicio de los vehículos siniestrados reduzca aún más la capacidad de vigilancia en la localidad. Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias exactas del accidente.

