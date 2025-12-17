“Dios me lo dio”: dio a luz sin saber que estaba embarazada; el bebé crecía oculto tras un tumor

Un asombroso caso médico conmovió a la comunidad científica y a la opinión pública en Los Ángeles, Estados Unidos. Una mujer, Suze López (41), dio a luz a un bebé sano a pesar de que este crecía en un rarísimo embarazo ectópico abdominal, oculto tras un gigantesco tumor ovárico de 22 libras (unos 10 kg), más grande que el propio recién nacido.

Suze, quien había orado por un segundo hijo durante 17 años, no tenía conocimiento de su embarazo. En realidad, se dirigió al hospital Cedar Sinaí para extirparse el enorme quiste ovárico que había estado creciendo durante años, informa Telemundo.

Un descubrimiento "casi inaudito"

El giro ocurrió cuando una prueba de rutina previa a la cirugía reveló que López estaba embarazada. Tres días después de compartir la sorprendente noticia con su esposo, Andrew, la madre comenzó a experimentar un dolor abdominal agudo que la llevó de vuelta al hospital.

Fue entonces cuando los médicos se quedaron atónitos. Las imágenes diagnósticas revelaron que el útero estaba vacío y que el bebé se había implantado y desarrollado en un pequeño espacio del abdomen, cerca del hígado, detrás de la gran masa tumoral.

"Un embarazo que se desarrolla tan lejos del útero y que, además, es viable es prácticamente algo sin precedentes", explicó el Dr. John Ozimek, director médico de Maternidad en Cedar Sinaí. Otro oncólogo ginecológico, el Dr. Michael Manuel, añadió que nunca había oído hablar de un caso que llegara tan lejos.

El Dr. Víctor Castilla, médico familiar, advirtió sobre el riesgo extremo del caso: "Dentro del abdomen, la masa puede crecer y uno no darse cuenta," y señaló el peligro de una hemorragia catastrófica para la madre.

Nacimiento de Ryu Jesse: El "regalo de Dios"

Para enfrentar el riesgo extremo, fue necesario un equipo médico de unas 30 personas en la sala de operaciones, incluyendo ginecólogos oncólogos, especialistas materno-fetales y anestesiólogos.

El bebé, llamado Ryu Jesse López (Jesse significa "regalo de Dios"), nació pesando 8 libras (3.6 kg). A pesar de las preocupaciones críticas sobre el desarrollo de sus pulmones, el pequeño venció todos los peligros y se recuperó rápidamente. Durante la cirugía, Suze López sufrió una hemorragia intensa que requirió 11 unidades de sangre, pero fue estabilizada por el equipo.

Hoy, la familia López celebra lo que consideran un auténtico milagro. "Dios me dio este bebé para que fuera un ejemplo para el mundo de que Dios existe, de que los milagros todavía ocurren en nuestros días", afirmó Suze López.

