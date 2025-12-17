TEMAS DE HOY:
Internacional

Se estrella avión militar ruso y mueren sus siete tripulantes

Un avión de transporte militar An-22 se estrelló en Ivánovo, Rusia, durante un vuelo de prueba. No hubo sobrevivientes.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

16/12/2025 22:40

Avión militar An-22 se rompe en vuelo en Rusia y mueren siete personas. FOTO: RRSS

Escuchar esta nota

Un avión de transporte militar An-22 se estrelló este lunes en la región rusa de Ivánovo, causando la muerte de los siete ocupantes a bordo. El accidente ocurrió durante un vuelo de prueba posterior a tareas de mantenimiento.

Las víctimas fueron cinco miembros de la tripulación y dos ingenieros, según confirmó el Ministerio de Defensa de Rusia.

El Comité de Investigación de Rusia abrió un caso penal por presunta violación de las normas de seguridad en los vuelos. Las hipótesis preliminares apuntan a posibles fallos estructurales, pérdida de sustentación o formación de hielo a gran altitud.

El avión se partió en dos antes de impactar contra el suelo, cerca de la localidad de Ivankovo.

Una aeronave emblemática y envejecida

El An-22, diseñado en la década de 1960, es considerado el último operativo de su tipo dentro de las Fuerzas Aeroespaciales rusas. Su rol era clave para el transporte estratégico militar, dada su capacidad para movilizar grandes cargas y tropas.

Expertos en aviación alertan que la pérdida de esta aeronave reaviva el debate sobre la seguridad de las flotas militares antiguas que siguen activas.

Tras el accidente, circularon imágenes y videos supuestamente relacionados con el siniestro. Algunos de estos materiales fueron alterados con inteligencia artificial, lo que ha generado confusión y desinformación en redes sociales.

 

 

