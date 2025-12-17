TEMAS DE HOY:
Triple crimen en Abapó

¡Risas y fotos! Miguelito Terceros apareció en el circo 'Manguerita' y se robó el show | VIDEO

El delantero de la selección boliviana disfrutó del espectáculo junto a sus amigos y no dudó en subirse al escenario.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/12/2025 22:25

Santa Cruz, Bolivia

Miguel Terceros, la estrella de la selección boliviana, aprovechó su estadía en Santa Cruz para visitar el circo del payasito 'Manguerita' mientras se recupera de una lesión muscular.

Acompañado de algunos amigos, el futbolista disfrutó del espectáculo y de la alegría que se vive en el circo.

El delantero no solo fue espectador, sino que también subió al escenario y participó del show, sacando sonrisas al público que no perdió la oportunidad para grabarlo y tomarse fotografías junto a él.

 

