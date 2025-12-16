VIDEO: Accidente de un niño termina con una corona de oro en el suelo

Un accidente inesperado se volvió viral en redes sociales tras ocurrir en una exhibición pública gratuita en Pekín, dedicada al amor y la cultura. Durante la muestra, una corona de oro de 2 kg, hecha a mano y de gran valor, sufrió daños luego de que un niño la hizo caer accidentalmente.

Según las imágenes captadas, la corona estaba sobre una plataforma y protegida por una caja transparente. Un adulto acompañaba al menor, quien comenzó a soplar sobre la cubierta y tocarla con la mano, provocando que la caja cayera al suelo y arrastrara consigo la valiosa corona. La caída generó sorpresa entre los presentes, y el video del accidente se viralizó rápidamente en redes sociales, con miles de compartidos y comentarios.

Aunque el oro es resistente, puede dañarse o deformarse con golpes fuertes, lo que en este caso compromete su integridad y valor económico. El incidente ha generado alertas sobre la importancia de supervisar a los niños durante exhibiciones y proteger adecuadamente los objetos de alto valor.

