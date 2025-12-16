TEMAS DE HOY:
Triple crimen Abapó Hombre hallado muerto en El Alto accidente vehicular

19ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Chi Hyun Chung va por la Gobernación de Santa Cruz con respaldo del MTS

El excandidato presidencial fue presentado por el MTS como aspirante a la Gobernación cruceña. Félix Patzi confirmó un acuerdo político para impulsar su postulación.

Hans Franco

16/12/2025 16:50

Foto: Chi es presentado como candidato a la Gobernación de Santa Cruz (Captura de video)
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El excandidato presidencial Chi Hyun Chung fue presentado oficialmente como aspirante a la Gobernación de Santa Cruz por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), liderado por el exministro y exgobernador de La Paz, Félix Patzi.

Durante el acto, Patzi confirmó la firma de un acuerdo político con Chi Hyun Chung, con el objetivo de impulsar su candidatura rumbo a las elecciones subnacionales.

“El acuerdo representa un equilibrio entre la experiencia política y la proyección de un futuro sostenible, considerando la realidad económica y la inclusión de la población inmigrante, clave en el desarrollo de Santa Cruz”, afirmó Patzi en conferencia de prensa.

 

 

Por su parte, Chi Hyun Chung aseguró que su propuesta apunta a la construcción de una sociedad “justa, inclusiva y equilibrada”, con énfasis en el fortalecimiento de la economía cruceña.

“Mi objetivo es consolidar una Santa Cruz próspera, aprovechando sus fortalezas productivas y trabajando por el bienestar de todos sus habitantes”, sostuvo el candidato.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD