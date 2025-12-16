Chi Hyun Chung va por la Gobernación de Santa Cruz con respaldo del MTS

El excandidato presidencial Chi Hyun Chung fue presentado oficialmente como aspirante a la Gobernación de Santa Cruz por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), liderado por el exministro y exgobernador de La Paz, Félix Patzi.

Durante el acto, Patzi confirmó la firma de un acuerdo político con Chi Hyun Chung, con el objetivo de impulsar su candidatura rumbo a las elecciones subnacionales.

“El acuerdo representa un equilibrio entre la experiencia política y la proyección de un futuro sostenible, considerando la realidad económica y la inclusión de la población inmigrante, clave en el desarrollo de Santa Cruz”, afirmó Patzi en conferencia de prensa.

Por su parte, Chi Hyun Chung aseguró que su propuesta apunta a la construcción de una sociedad “justa, inclusiva y equilibrada”, con énfasis en el fortalecimiento de la economía cruceña.

“Mi objetivo es consolidar una Santa Cruz próspera, aprovechando sus fortalezas productivas y trabajando por el bienestar de todos sus habitantes”, sostuvo el candidato.

