TSE iniciará desde este miércoles inscripción de candidaturas para las elecciones subnacionales 2026

En el marco de la actividad 18 del Calendario Electoral para las Elecciones Subnacionales 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciará desde mañana miércoles 17 de diciembre hasta el lunes 22 de diciembre la inscripción de candidaturas de las organizaciones políticas y alianzas, así como la presentación de documentos habilitantes ante los Tribunales Electorales Departamentales (TED) del país.

Durante este periodo, las organizaciones políticas y alianzas legalmente habilitadas deberán registrar a sus candidatas y candidatos para los distintos cargos subnacionales, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa electoral vigente y presentando la documentación correspondiente dentro de los plazos fijados.

El TSE recordó que la inscripción se realizará de manera presencial en los Tribunales Electorales Departamentales, instancia responsable de la recepción, verificación inicial y custodia de la documentación presentada por las organizaciones políticas.

El cumplimiento del cronograma y de los requisitos legales es de carácter obligatorio y las candidaturas presentadas fuera del plazo establecido no serán admitidas, conforme a lo dispuesto en la Ley del Régimen Electoral.

