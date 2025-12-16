Gobierno aprueba decreto y crea el Despacho de Gestión Social para apoyo al presidente

El Gabinete de Ministros aprobó el Decreto Supremo N° 5502, mediante el cual se incorpora el Despacho de Gestión Social de Su Excelencia (DEGSE) como apoyo funcional directo del Presidente del Estado, pasando a formar parte de la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia.

La norma establece que el DEGSE dependerá directamente de la máxima autoridad del Estado y será incorporado al Artículo 11 del Decreto Supremo N° 4857, referido a la Organización del Órgano Ejecutivo. Asimismo, el nuevo despacho sustituye a la Unidad de Acción Comunitaria y Gestión Solidaria (UACGS).

De acuerdo con el Decreto Supremo, el DEGSE tiene como finalidad fortalecer las políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza y al alivio de los sectores sociales vulnerables, a través del desarrollo de programas, proyectos y actividades de carácter solidario en favor de personas, familias y comunidades.

Entre sus principales atribuciones se encuentran la promoción de espacios de interacción entre el Estado y la sociedad civil, el impulso a procesos de organización y autogestión de comunidades urbanas y rurales, así como la gestión de acciones conjuntas con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, estas últimas en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, cuando corresponda.

El Decreto Supremo también faculta al DEGSE a gestionar recursos para la ejecución de proyectos sociales, y establece que su estructura, funciones y otras finalidades específicas serán definidas mediante Resolución Ministerial.

Adicionalmente, el Artículo 3 de la norma autoriza al Ministerio de la Presidencia, a través del DEGSE, a realizar transferencias público-privadas, tanto en efectivo como en especie, para el cumplimiento de sus objetivos. La reglamentación específica de estas transferencias será aprobada mediante Resolución expresa, en el marco de la normativa vigente.

Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer la acción social del Estado y optimizar la atención a los sectores más vulnerables del país, mediante una gestión directa y articulada desde el nivel central.

Mire el Decreto Supremo 5502:

