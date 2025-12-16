ABC gestiona 29,5 millones de dólares para atender emergencias en las carreteras por lluvias

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) anunció la gestión de 29,5 millones de dólares destinados a la atención de emergencias y la rehabilitación de la Red Vial Fundamental del país, ante el inicio de la temporada de lluvias.

Ernesto Farfán, presidente ejecutivo de la ABC, explicó que se ha iniciado un fondo de recursos de emergencia que se nutre principalmente de saldos de proyectos financiados por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

“Se sostuvieron varias reuniones con la CAF, en las que se detectó la existencia de saldos que pueden destinarse a la atención de emergencias. La autorización de uso fue otorgada de manera verbal y pasará por el procedimiento correspondiente para su implementación”, detalló Farfán.

Los recursos se destinarán a mantener las carreteras transitables y garantizar la seguridad del transporte y de los usuarios.

Según la autoridad, las vías se encuentran en general expeditas, aunque se reportan afectaciones en los Valles Cruceños, donde las lluvias provocaron arrastres de material y daños en la plataforma vial en los sectores de Lajas y Chorro Viejo.

