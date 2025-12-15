TEMAS DE HOY:
Nacionales

¡Atención! Senamhi emite Alerta Roja por crecida de ríos en Cochabamba, Santa Cruz y Beni

El Senamhi advierte sobre crecidas extremas y posibles desbordes entre el 16 y 17 de diciembre. Se pide precaución en zonas ribereñas.

Milen Saavedra

15/12/2025 19:10

Inundaciones en El Torno. Foto: APG.
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el Aviso Hidrológico N° 43/25, declarando Alerta Roja por el nivel de amenaza hidrológica, advirtiendo sobre crecidas repentinas y posibles desbordes en importantes ríos de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Beni. El nivel de amenaza se califica como "extremo".

El aviso es válido desde el 16 hasta el 17 de diciembre de 2025 e insta a las poblaciones ribereñas a extremar precauciones ante fenómenos que podrían tener un nivel de amenaza muy alto.

Departamentos y ríos en máximo riesgo (Alerta Roja)

Departamento de Cochabamba (Cuenca del Río Ichilo):

 

  • Río Ivirgarzama y afluentes secundarios: Se esperan crecidas repentinas con posibles desbordes que afectarán a Ivirgarzama y poblados cercanos.

  • Río Magareño y afluentes secundarios: Riesgo de crecidas repentinas con posibles desbordes que afectarán a Ivirgarzama y poblados cercanos.

  • Río Chimoré y afluentes secundarios: Posibles desbordes afectarán a Chimoré y comunidades cercanas.

  • Río Ichilo y afluentes secundarios: Posibles desbordes en Puerto Villarroel, Puerto Grethel, Entre Ríos, Bulo Bulo y comunidades cercanas.

  • Río Chapare y afluentes secundarios: Ascensos con posibles desbordes en Villa Tunari, San Mateo, Puerto San Pedro, Colomi, Chocolatal, Cristal Mayu y comunidades cercanas.

 

Departamento de Santa Cruz (Cuenca Río Piraí):

 

  • Río Piraí y afluentes secundarios: Ascensos con posibles desbordes en Samaipata, El Torno, Porongo, Warnes, Montero, General Saavedra, Mineros, La Guardia, Santa Cruz de la Sierra, San Pedro y poblados cercanos.

  • Río Yapacaní y afluentes secundarios: Ascensos con posibles desbordes en áreas próximas a Yapacaní, San Juan de Yapacaní, Plan 3000 y comunidades cercanas.

  • Río Ichilo y afluentes secundarios: Ascensos con posibles desbordes en San Juan Campo Victoria, San Germán, Avaróa Molle, Villa Rosario, Barranca General Román y comunidades cercanas.

 

Departamento de Beni:

 

  • Río Maniqui y afluentes secundarios: Ascensos con posibles desbordes en San Juan Campo Victoria, San Germán, Avaróa Molle, Villa Rosario, Barranca General Román y comunidades cercanas.

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

