Regresa la lluvia a El Torno y pone en vilo a la población y rescatistas

Las autoridades llaman a la comunidad a seguir las indicaciones y permanecer en lugares seguros.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/12/2025 22:26

Santa Cruz, Bolivia

El Torno, Santa Cruz. El municipio de El Torno ha sido declarado nuevamente en estado de alerta roja, debido a las fuertes lluvias que comenzaron la mañana de este lunes. La medida eleva el riesgo de nuevos desbordes de ríos y quebradas, en una zona que aún se recupera del desastre ocurrido la semana pasada.

Hasta el momento, 257 personas han sido evacuadas en solo tres días, y brigadas médicas junto a equipos de rescate continúan trabajando sin pausa para atender a los afectados y prevenir nuevas tragedias.

 

Las autoridades locales instan a la población a permanecer en sus hogares solo si es seguro y a seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

El Torno es el municipio más afectado por esta emergencia, y se mantiene la vigilancia constante sobre los niveles de los ríos y quebradas, mientras los pronósticos anuncian que las precipitaciones podrían continuar en las próximas horas.

