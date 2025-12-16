Familiares buscan desde hace tres días a hombre desaparecido en Colpa Bélgica

Colpa Bélgica vive momentos de angustia. A orillas del río donde colapsó el puente que dejó incomunicada a la zona, familiares y amigos buscan desde hace tres días a Pablo Juárez Coimbra, de 65 años, quien desapareció tras la torrencial lluvia.

La hermana del desaparecido relató que la búsqueda se realiza únicamente con el apoyo de compañeros de trabajo, amigos y familiares, quienes han recorrido puerto por puerto sin obtener resultados hasta el momento.

“Ya son tres días que estamos buscando y no sabemos nada. Se han encontrado otras personas de otros puertos, pero de mi hermano no hay noticias. No tenemos ayuda de nadie”, expresó con preocupación.

Según indicó, ninguna autoridad ni grupo de rescate se habría hecho presente en la zona. Tampoco el Grupo SAR ni otras instituciones, por lo que los familiares piden apoyo urgente para continuar con la búsqueda.

“Necesitamos aunque sea un dron para poder buscarlo. Hemos pedido ayuda desde el primer día, incluso a la prensa, pero hasta ahora nadie nos colabora”, señaló.

Los familiares han avanzado desde Agua de Onda hasta Colpa Bélgica con la esperanza de encontrar alguna pista, pero el cansancio y la desesperación aumentan con el paso de las horas.

