Violencia en el Trópico: asesinan a una adolescente de 17 años en Puerto Villarroel

Una adolescente de 17 años, identificada como Daniela T.C., fue encontrada sin vida a orillas del río en Puerto Villarroel, en el trópico de Cochabamba. El hallazgo se produjo el 11 de diciembre a las 8:30 horas, en la comunidad de Villa San Pablo, cuando comunarios localizaron el cuerpo.

Según el informe forense, la joven murió de manera violenta, por obstrucción de vías aéreas superiores y asfixia mecánica por sofocación.

De acuerdo a la investigación inicial, Daniela asistió la noche anterior a un evento social, donde testigos la vieron hasta las 04:00 de la madrugada, momento en que se retiró del lugar.

Con este caso, los feminicidios en Cochabamba ascienden a 13 en lo que va del año, tomando en cuenta hechos como el de Alexis Sequeiros, asesinada a golpes mientras defendía a una amiga de la agresión de su pareja. Ese caso, actualmente investigado con otra tipificación, podría ser recalificado como feminicidio.

Hasta el momento, la Policía reportó que un hombre fue aprehendido, y se estima que cuatro personas estuvieron involucradas en el crimen. La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer plenamente el hecho y determinar responsabilidades.

