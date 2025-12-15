TEMAS DE HOY:
Privación de libertad Feminicidio en Potosí

29ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Ciencia y tecnología

Evita estos errores en WhatsApp si no quieres que te bloqueen

WhatsApp endurece sus controles: mensajes no deseados, reenvíos masivos y contenido ilegal pueden derivar en la suspensión definitiva de tu cuenta. Conoce qué prácticas evitar y cómo mantener tu perfil seguro.

Silvia Sanchez

15/12/2025 13:23

Imagen captura RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

WhatsApp se ha convertido en una herramienta cotidiana para millones de usuarios, pero la plataforma vigila de cerca el cumplimiento de sus normas. Mensajes no deseados, spam y el uso de herramientas automáticas pueden derivar en la suspensión inmediata de una cuenta.

Mensajes que pueden costarte la cuenta

  • Contactar a personas que no te tienen agendado: Si alguien te pide que no le escribas más, no insistas. Repetir mensajes puede generar reportes, y con varios reportes, la suspensión es casi segura.

  • Mensajes automáticos o masivos: El envío sistemático de mensajes, la creación automática de grupos o el uso de versiones no oficiales de WhatsApp son detectados mediante inteligencia artificial y reportes de usuarios.

  • Reenvíos excesivos: Incluso usando listas de difusión, si los destinatarios no te tienen guardado, aumentan las posibilidades de ser reportado.

Otras prácticas prohibidas

  • Compartir números de teléfono o información personal de terceros sin permiso.

  • Recolección automatizada de datos mediante bots o programas especiales.

  • Difundir contenido falso, violento, discriminatorio o ilegal, así como participar en estafas.

Todas estas acciones son consideradas graves y pueden derivar en bloqueo inmediato de la cuenta.

Cómo saber si te suspendieron y qué hacer

Si tu cuenta es bloqueada, verás el mensaje:

“Esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp”

Esto puede deberse a spam, riesgos de seguridad o infracciones a las normas. Desde la app, puedes solicitar una revisión tocando “Solicitar revisión”. WhatsApp analizará tu caso y notificará la decisión. Crear nuevas cuentas o intentar contactarlos por otros medios no acelera el proceso.

Consejos para proteger tu cuenta

  • Pedí permiso antes de agregar a alguien a un grupo.

  • Respeta la decisión de quienes abandonan un chat.

  • Administra los grupos para evitar mensajes no deseados.

  • No reenvíes información sin verificar que sea verdadera.

  • Conoce y respeta la política de Uso aceptable de WhatsApp, que detalla prácticas recomendadas y prohibidas.

La regla principal: usar WhatsApp de manera responsable y respetar la privacidad de los demás. Así tu cuenta permanecerá segura y activa.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD