Evita estos errores en WhatsApp si no quieres que te bloqueen

WhatsApp se ha convertido en una herramienta cotidiana para millones de usuarios, pero la plataforma vigila de cerca el cumplimiento de sus normas. Mensajes no deseados, spam y el uso de herramientas automáticas pueden derivar en la suspensión inmediata de una cuenta.

Mensajes que pueden costarte la cuenta

Contactar a personas que no te tienen agendado: Si alguien te pide que no le escribas más, no insistas. Repetir mensajes puede generar reportes, y con varios reportes, la suspensión es casi segura.

Mensajes automáticos o masivos: El envío sistemático de mensajes, la creación automática de grupos o el uso de versiones no oficiales de WhatsApp son detectados mediante inteligencia artificial y reportes de usuarios.

Reenvíos excesivos: Incluso usando listas de difusión, si los destinatarios no te tienen guardado, aumentan las posibilidades de ser reportado.

Otras prácticas prohibidas

Compartir números de teléfono o información personal de terceros sin permiso.

Recolección automatizada de datos mediante bots o programas especiales .

Difundir contenido falso, violento, discriminatorio o ilegal, así como participar en estafas.

Todas estas acciones son consideradas graves y pueden derivar en bloqueo inmediato de la cuenta.

Cómo saber si te suspendieron y qué hacer

Si tu cuenta es bloqueada, verás el mensaje:

“Esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp”

Esto puede deberse a spam, riesgos de seguridad o infracciones a las normas. Desde la app, puedes solicitar una revisión tocando “Solicitar revisión”. WhatsApp analizará tu caso y notificará la decisión. Crear nuevas cuentas o intentar contactarlos por otros medios no acelera el proceso.

Consejos para proteger tu cuenta

Pedí permiso antes de agregar a alguien a un grupo.

Respeta la decisión de quienes abandonan un chat.

Administra los grupos para evitar mensajes no deseados.

No reenvíes información sin verificar que sea verdadera.

Conoce y respeta la política de Uso aceptable de WhatsApp, que detalla prácticas recomendadas y prohibidas.

La regla principal: usar WhatsApp de manera responsable y respetar la privacidad de los demás. Así tu cuenta permanecerá segura y activa.

