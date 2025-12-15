Radiografía de la coca en Bolivia: expansión, erradicación y cifras clave del informe UNODC

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024, el vigésimo segundo estudio de este tipo, que presenta información detallada sobre la ubicación geográfica, extensión, cuantificación y producción potencial de la hoja de coca en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El documento también incorpora datos oficiales proporcionados por instituciones estatales sobre comercialización, precios, racionalización y erradicación de cultivos, así como sobre el control de sustancias vinculadas al narcotráfico.

Incremento de cultivos de coca

Los resultados del monitoreo 2024 muestran un incremento del 10 % de la superficie cultivada respecto a 2023, alcanzando una estimación de 34.000 hectáreas de cultivos de coca. Estas cifras fueron calculadas con la metodología del Programa de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (ICMP) de la UNODC, basada en el análisis de imágenes satelitales y diseñada para garantizar la comparabilidad histórica de los datos.

Del total registrado, el 57 % de los cultivos se concentra en Los Yungas de La Paz, el 42 % en el Trópico de Cochabamba y el 1 % en el Norte de La Paz.

En términos regionales, Los Yungas registraron un incremento del 4 %, pasando de 18.439 a 19.230 hectáreas, mientras que el Trópico de Cochabamba presentó un aumento del 18 %, de 12.125 a 14.275 hectáreas. En contraste, el Norte de La Paz reportó una reducción del 2 %.

Producción potencial y mercados

La producción potencial de hoja de coca secada al sol fue estimada en 72.887 toneladas métricas, con un valor aproximado de 618 millones de dólares, calculado en base a factores de rendimiento oficiales de la gestión 2020.

Según el informe, si toda esta producción se destinara a la elaboración ilícita, el potencial de producción de cocaína alcanzaría las 394 toneladas métricas. Este volumen se reduciría a 143 toneladas si se limitaran las zonas de producción autorizadas, o a 223 toneladas al descontar la hoja comercializada en mercados legales.

Reducción en áreas protegidas

Uno de los datos destacados del informe es la reducción del 12 % de cultivos de coca en Áreas Protegidas, pasando de 583 hectáreas en 2023 a 515 hectáreas en 2024, lo que representa una disminución de 68 hectáreas.

En 2024, el área total monitoreada alcanzó los 17.873 kilómetros cuadrados, un incremento del 51 % respecto a 2023, lo que permitió ampliar el control y la exploración de nuevas zonas de cultivo.

Comercialización y precios

El volumen de hoja de coca comercializada en mercados autorizados llegó a 29.636 toneladas, un 20 % más que en 2023. Los principales destinos fueron:

Santa Cruz (37 %)

Tarija (17 %)

Cochabamba (14 %)

Potosí (12 %)

Otros departamentos (20 %)

El precio promedio de la hoja de coca aumentó un 5 % en el mercado autorizado de La Paz, alcanzando los 9,8 dólares por kilo, y un 20 % en Cochabamba, llegando a 7,2 dólares por kilo.

Erradicación y control

Durante 2024 y enero de 2025, Bolivia reportó la racionalización y erradicación de 10.001 hectáreas de cultivos de coca, lo que representa un decremento del 3 % respecto a 2023. De esta superficie, la UNODC validó el 23 % mediante acompañamiento en campo y análisis técnico.

En cuanto a incautaciones, el secuestro de hoja de coca aumentó un 3 %, alcanzando 383 toneladas. El decomiso de cocaína base se incrementó en 73 % (20 toneladas), mientras que el de clorhidrato de cocaína creció un 115 %, llegando a 46 toneladas. Las sustancias químicas sólidas incautadas subieron un 18 %, mientras que las líquidas registraron una reducción del 9 %.

