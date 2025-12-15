Conozca cómo estará el clima este lunes en las ciudades capitales de Bolivia

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia será variado este lunes 15 de diciembre.

En La Paz, la jornada comenzará con cielos parcialmente nublados y una mínima de 9°C y alcanzará una máxima de 23°C, pero se prevén lluvias en horas de la tarde y noche. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 5°C, llegando a 19°C durante la tarde, también hay posibilidades de lluvias en la tarde.

Por su parte, Oruro registrará mínima de 5°C y máxima de 22°C tendrá cielos parciamente nublados, y Potosí tendrá mínimas de 7°C y máximas de 21°C, cielos parcialmente nublados por la mañana y por la tarde podrían registrarse lluvias.

En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos nubosos y lluvias, además de una temperatura mínima de 14°C y máxima de 31°C. Sucre amanecerá con cielos nuboso 14°C, alcanzando los 26°C por la tarde, mientras que Tarija tendrá mínima de 12°C y máxima de 27°C, el cielo estará encapotado.

En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 24°C y máximas de 33°C, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 23°C y 34°C con cielos completamente nubosos. Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 24°C, con jornadas calurosas para la tarde se espera una máxima de 32°C y por la noche se esperan lluvias.

En general, se pronostica el día lluvioso en la mayor parte del país, sin embargo, en algunas regiones habrá un clima despejado, por lo que se recomienda tomar previsiones.

