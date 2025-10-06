TEMAS DE HOY:
Nacionales

Conozca cuándo ingresará el frente frío y qué regiones serán las más afectadas

El Senamhi señaló que el frente frío ingresará desde este lunes al territorio boliviano y ocasionará descensos bruscos de temperatura, entre 6 °C y 12 °C por debajo de los valores normales de cada región afectada.

Jhovana Cahuasa

06/10/2025 8:24

Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este lunes un aviso de alerta de prioridad naranja por un posible descenso de temperaturas debido al ingreso de un frente frío que afectará a cinco departamentos del país.

“Estamos nuevamente con el ingreso de un frente frío, el cual va a afectar a toda la parte del oriente, haciendo su ingreso por el Chaco boliviano, Tarija y Chuquisaca. Asimismo, habrá un desplazamiento por todo el departamento de Santa Cruz, haciendo su salida por Beni y Cochabamba”, detalló la pronosticadora del Senamhi, Verónica Quisbert.

El frente frío ingresará desde este lunes 6 de octubre y permanecerá vigente hasta el martes 7 de octubre.

Estos son los departamentos y provincias que serán más afectados por el ingreso del frente frío:

Departamento de Chuquisaca:

Provincias Boeto, Azurduy, Hernando Siles, Luis Calvo, Tomina y el este de las provincias Nor Cinti y Sud Cinti.

Departamento de Santa Cruz:

Provincias Andrés Ibáñez, Cordillera, Florida, Obispo Santisteban, Vallegrande, Ichilo, Caballero y Warnes.

Departamento de Cochabamba:

Provincias norte de Carrasco y noreste de Chapare.

Departamento de Tarija:

Provincias Arce, Gran Chaco, Méndez, O'Connor, Cercado y el este de Méndez.

Departamento de Beni:

Provincias sur de General José Ballivián y sur de Moxos.

 

 

