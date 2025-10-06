Conozca cuándo ingresará el frente frío y qué regiones serán las más afectadas

El Senamhi señaló que el frente frío ingresará desde este lunes al territorio boliviano y ocasionará descensos bruscos de temperatura, entre 6 °C y 12 °C por debajo de los valores normales de cada región afectada.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este lunes un aviso de alerta de prioridad naranja por un posible descenso de temperaturas debido al ingreso de un frente frío que afectará a cinco departamentos del país.
“Estamos nuevamente con el ingreso de un frente frío, el cual va a afectar a toda la parte del oriente, haciendo su ingreso por el Chaco boliviano, Tarija y Chuquisaca. Asimismo, habrá un desplazamiento por todo el departamento de Santa Cruz, haciendo su salida por Beni y Cochabamba”, detalló la pronosticadora del Senamhi, Verónica Quisbert.
El frente frío ingresará desde este lunes 6 de octubre y permanecerá vigente hasta el martes 7 de octubre.
Estos son los departamentos y provincias que serán más afectados por el ingreso del frente frío:
Departamento de Chuquisaca:
Provincias Boeto, Azurduy, Hernando Siles, Luis Calvo, Tomina y el este de las provincias Nor Cinti y Sud Cinti.
Departamento de Santa Cruz:
Provincias Andrés Ibáñez, Cordillera, Florida, Obispo Santisteban, Vallegrande, Ichilo, Caballero y Warnes.
Departamento de Cochabamba:
Provincias norte de Carrasco y noreste de Chapare.
Departamento de Tarija:
Provincias Arce, Gran Chaco, Méndez, O'Connor, Cercado y el este de Méndez.
Departamento de Beni:
Provincias sur de General José Ballivián y sur de Moxos.
