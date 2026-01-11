Desastre en Potosí: granizada arrasa cultivos, ganado y viviendas

Una granizada de gran magnitud golpeó recientemente a la Subcentral Chacarani, ubicada en el distrito de Ayoma, dejando un rastro de destrucción en su paso por el departamento de Potosí. Las intensas precipitaciones sólidas no solo dañaron severamente las estructuras de las viviendas, sino que también aniquilaron los cultivos de subsistencia de los pobladores.

El impacto del fenómeno climático se extendió hasta el sector pecuario, donde se reporta la muerte de ganado y una gran pérdida de la producción agrícola regional. Ante la gravedad de los hechos, los dirigentes locales han declarado el estado de emergencia.

Ahora, la población de Chacarani espera una respuesta urgente de las autoridades departamentales para enfrentar las consecuencias de este fenómeno climático.

