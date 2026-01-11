TEMAS DE HOY:
Desastre en Potosí: granizada arrasa cultivos, ganado y viviendas

Una intensa granizada en Potosí sepultó cultivos, afectó ganado y provocó daños en viviendas, dejando a numerosas familias en situación de emergencia y generando pérdidas económicas significativas.

Ximena Rodriguez

11/01/2026 10:37

Granizada azota Potosí afectando viviendas, cultivos y ganado.

Una granizada de gran magnitud golpeó recientemente a la Subcentral Chacarani, ubicada en el distrito de Ayoma, dejando un rastro de destrucción en su paso por el departamento de Potosí. Las intensas precipitaciones sólidas no solo dañaron severamente las estructuras de las viviendas, sino que también aniquilaron los cultivos de subsistencia de los pobladores.

El impacto del fenómeno climático se extendió hasta el sector pecuario, donde se reporta la muerte de ganado y una gran pérdida de la producción agrícola regional. Ante la gravedad de los hechos, los dirigentes locales han declarado el estado de emergencia.

Ahora, la población de Chacarani espera una respuesta urgente de las autoridades departamentales para enfrentar las consecuencias de este fenómeno climático.

