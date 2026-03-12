Con 3 votos a 1: Keyli Menacho consigue una silla en La Gran Batalla - Duelo de Voces

La noche de este miércoles 11 de marzo arrancó con una presentación cargada de emoción en La Gran Batalla: Duelo de Voces, reality musical transmitido por Red Uno.

La primera participante en subir al escenario fue Keyli Menacho, una joven de 18 años proveniente de Puerto Pailas, en Santa Cruz de la Sierra, quien interpretó el clásico “Amor Eterno” de la reconocida cantante mexicana Rocío Dúrcal.

Su actuación estuvo llena de sentimiento, aunque el jurado tuvo opiniones divididas al momento de evaluarla.

Críticas y observaciones del jurado

La jueza Alenir Echeverría fue la más crítica con la presentación de la joven cantante, señalando problemas en la técnica vocal.

“Entró espectacular y la reventó cuando elevaste. Dos cosas son importantes: el que no sabe respirar no sabe cantar, y nosotros no cantamos con la garganta… al inicio del show estaba mortal y al final te fregaste. Para mí no merece”.

En una línea similar, Tito Larenti destacó la importancia de la respiración en el canto, aunque decidió darle una oportunidad dentro de la competencia.

“Respirar lo hace todo… tu presentación fue aceptable. Si puede superarse y pelear el lugar, merece una silla”.

Tres votos a favor

El jurado Diego Ríos resaltó el dulce color de voz de la participante y optó por darle su voto de confianza.

Finalmente, Marco Veizaga también respaldó a la concursante, destacando la emoción que transmitió con la canción, aunque reconoció algunos errores.

“Poder fluir con la canción es fundamental. Me gusta mucho lo que has logrado… en ciertos momentos se ha descontrolado, pero hoy merece una silla”.

Con tres votos a favor y uno en contra, Keyli Menacho logró quedarse con una silla y continúa en la competencia de La Gran Batalla: Duelo de Voces.

