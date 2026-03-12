“Perdiste una batalla, pero ganaste corazones”: Alberto Arias olvidó la letra y no logró una silla

La competencia continúa en La Gran Batalla: Duelo de Voces, reality musical transmitido por Red Uno, donde cada presentación puede definir el futuro de los participantes.

El segundo concursante en subir al escenario durante la gala fue Alberto Arias, de 41 años, proveniente de Cochabamba, quien eligió interpretar la canción “Latinoamérica” de la agrupación Calle 13.

Sin embargo, mientras avanzaba en su presentación, olvidó parte de la letra de la canción, lo que lo obligó a detenerse. Aunque recibió una nueva oportunidad para retomar la interpretación, no logró continuar con el tema.

El jurado destacó su actitud

Pese al error, los jueces mostraron empatía y apoyo hacia el participante, señalando que los nervios pueden afectar incluso a los artistas más experimentados.

El jurado Tito Larenti destacó el talento y la esencia artística de Arias.

“Perdiste una batalla, pero ganaste miles de corazones”.

Por su parte, Alenir Echeverría contó que vivió una experiencia similar cuando era joven y no logró avanzar en un casting, pero continuó trabajando por su sueño.

“Yo lo invito a seguir con su sueño”.

Un mensaje de motivación

El juez Diego Ríos resaltó la energía del participante y aseguró que la experiencia podría servirle para seguir creciendo.

“Tienes una energía distinta. Hoy tocó perder, pero tienes mucho camino por recorrer”.

Finalmente, Marco Veizaga lamentó que el error le haya impedido avanzar, aunque valoró su humildad y actitud sobre el escenario.

“Fue lindo verte, me encantó el respeto y la sinceridad, pero tienes mucho por recorrer”.

Con tres votos en contra, Alberto Arias no logró obtener una silla en La Gran Batalla: Duelo de Voces, quedando fuera de la competencia, aunque con el respaldo del jurado para seguir persiguiendo su sueño musical.

Mira la programación en Red Uno Play