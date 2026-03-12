TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Aduana Nacional Elías Tejerina Frías

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

No alcanzó los agudos y Kevin Jiménez quedó fuera de La Gran Batalla - Duelo de Voces

El participante interpretó un tema de Luis Fonsi, pero no logró convencer al jurado y se despidió de la competencia.

Silvia Sanchez

11/03/2026 20:50

No alcanzó los agudos y Kevin Jiménez quedó fuera de La Gran Batalla - Duelo de Voces
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La gala de audiciones continuó en La Gran Batalla: Duelo de Voces, el reality musical transmitido por Red Uno, donde los participantes buscan asegurar una de las codiciadas sillas para seguir en competencia.

Entre las últimas presentaciones de la noche, subió al escenario Kevin Jiménez, quien eligió interpretar la canción “No me doy por vencido” del cantante puertorriqueño Luis Fonsi.

Aunque intentó transmitir dulzura y emoción durante su interpretación, la presentación no logró convencer al jurado, principalmente por dificultades en los registros más altos de la canción.

Observaciones del jurado

El juez Diego Ríos señaló que el participante evitó los agudos del tema, lo que afectó el resultado de su presentación.

“Dejaste de lado los agudos, no merece una silla”.

Por su parte, Tito Larenti también consideró que la interpretación no fue suficiente para avanzar dentro de la competencia.

Las opiniones fueron compartidas por Marco Veizaga y Alenir Echeverría, quienes coincidieron en que la presentación no logró cautivar al jurado.

“Cuando sales al escenario tienes que cautivar, y no lo lograste. Para mí esta noche no mereces una silla”, señaló Marco Veizaga.

Con la decisión unánime de los jueces, Kevin Jiménez no obtuvo una silla y quedó fuera de la competencia en La Gran Batalla: Duelo de Voces.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:00

Notivisión

21:00

Debate tse candidatos a gobernaciones

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:00

Notivisión

21:00

Debate tse candidatos a gobernaciones

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD