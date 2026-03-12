No alcanzó los agudos y Kevin Jiménez quedó fuera de La Gran Batalla - Duelo de Voces

La gala de audiciones continuó en La Gran Batalla: Duelo de Voces, el reality musical transmitido por Red Uno, donde los participantes buscan asegurar una de las codiciadas sillas para seguir en competencia.

Entre las últimas presentaciones de la noche, subió al escenario Kevin Jiménez, quien eligió interpretar la canción “No me doy por vencido” del cantante puertorriqueño Luis Fonsi.

Aunque intentó transmitir dulzura y emoción durante su interpretación, la presentación no logró convencer al jurado, principalmente por dificultades en los registros más altos de la canción.

Observaciones del jurado

El juez Diego Ríos señaló que el participante evitó los agudos del tema, lo que afectó el resultado de su presentación.

“Dejaste de lado los agudos, no merece una silla”.

Por su parte, Tito Larenti también consideró que la interpretación no fue suficiente para avanzar dentro de la competencia.

Las opiniones fueron compartidas por Marco Veizaga y Alenir Echeverría, quienes coincidieron en que la presentación no logró cautivar al jurado.

“Cuando sales al escenario tienes que cautivar, y no lo lograste. Para mí esta noche no mereces una silla”, señaló Marco Veizaga.

Con la decisión unánime de los jueces, Kevin Jiménez no obtuvo una silla y quedó fuera de la competencia en La Gran Batalla: Duelo de Voces.

