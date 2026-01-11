Por bloqueos, BoA habilita vuelos adicionales para el 11 y 12 de enero: conoce aquí los horarios

Boliviana de Aviación (BoA) habilitó vuelos adicionales este domingo 11 y lunes 12 de enero para facilitar la movilidad de pasajeros afectados por los bloqueos de carreteras en distintas rutas del país.
11/01/2026 10:45
Debido a los bloqueos de caminos que afectan la movilidad de pasajeros, Boliviana de Aviación (BoA) habilitó vuelos adicionales este domingo 11 y lunes 12 de enero en varias rutas nacionales.
La medida busca garantizar el traslado seguro y oportuno de personas que no pueden viajar por carretera debido a los cortes en distintas regiones del país.
Vuelos habilitados:
Domingo 11 de enero
La Paz – Cochabamba: 23:30
Lunes 12 de enero
Cochabamba – Santa Cruz: 00:45-01:35
Cochabamba – La Paz: 00:40-01:25
Cochabamba – Tarija: 00:50-01:50
La Paz – Santa Cruz: 01:10-02:15
Santa Cruz – Cochabamba: 02:45-03:30
Santa Cruz – La Paz: 02:05-03:10
Tarija – Cochabamba: 02:20-03:20
Los pasajes pueden adquirirse directamente en oficinas de las terminales aeroportuarias o a través de las líneas de contacto de BoA.
El objetivo de esta estrategia es ofrecer alternativas de transporte a quienes necesitan desplazarse mientras persistan los bloqueos en carreteras, garantizando seguridad y cumplimiento de horarios para los pasajeros.
