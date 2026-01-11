TEMAS DE HOY:
Comunidad

Bolivia celebra el Día Nacional del Acullico, patrimonio cultural y tradición milenaria

Este 11 de enero, Bolivia conmemora el Día Nacional del Acullico, en un evento con autoridades y productores de la hoja de coca que destacó su valor cultural, ancestral y económico.

Juan Marcelo Gonzáles

11/01/2026 12:13

Foto: Evento del del Acullico
La Paz

Escuchar esta nota

Hoy, 11 de enero, Bolivia celebra el Día Nacional del Acullico, tradición ancestral que consiste en el masticado de la hoja de coca en su estado natural, reconocida como patrimonio cultural y recurso renovable del país.

El acto central se desarrolló en el Viceministerio de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Integral, con la participación de autoridades y productores de coca, encabezado por el viceministro Karel Rivero.

Rivero destacó la importancia de proteger y promover el uso ancestral de la hoja de coca, así como de atender a los sectores que la producen y comercializan legalmente en Bolivia.

Desde 2013, cada 11 de enero se conmemora este día tras la adhesión de Bolivia a la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU, que reconoce a la hoja de coca como un recurso cultural y patrimonio de la diversidad del país.

El Acullico, más que una práctica tradicional, simboliza la identidad cultural, la historia y la biodiversidad boliviana, recordando la relación milenaria de los pueblos con la coca y su importancia en la vida cotidiana y ceremonial.

 

