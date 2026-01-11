Bolivia celebra el Día Nacional del Acullico, patrimonio cultural y tradición milenaria

Este 11 de enero, Bolivia conmemora el Día Nacional del Acullico, en un evento con autoridades y productores de la hoja de coca que destacó su valor cultural, ancestral y económico.
Hoy, 11 de enero, Bolivia celebra el Día Nacional del Acullico, tradición ancestral que consiste en el masticado de la hoja de coca en su estado natural, reconocida como patrimonio cultural y recurso renovable del país.
El acto central se desarrolló en el Viceministerio de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Integral, con la participación de autoridades y productores de coca, encabezado por el viceministro Karel Rivero.
Rivero destacó la importancia de proteger y promover el uso ancestral de la hoja de coca, así como de atender a los sectores que la producen y comercializan legalmente en Bolivia.
Desde 2013, cada 11 de enero se conmemora este día tras la adhesión de Bolivia a la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU, que reconoce a la hoja de coca como un recurso cultural y patrimonio de la diversidad del país.
El Acullico, más que una práctica tradicional, simboliza la identidad cultural, la historia y la biodiversidad boliviana, recordando la relación milenaria de los pueblos con la coca y su importancia en la vida cotidiana y ceremonial.
