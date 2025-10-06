Tuto Quiroga tras el debate vicepresidencial: “Fue una goleada 38 a 1 en propuestas”

Jorge Tuto Quiroga acompañó este domingo a su compañero de fórmula, Juan Pablo Velasco, durante el debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y aplaudió su desempeño, calificándolo como una “goleada” frente al opositor.

Al finalizar la actividad, y ya en la casa de campaña, el exmandatario señaló que no importa la cantidad de insultos que reciban, dijo que lo importante fue las propuestas presentadas por Velasco.

“No importa la cantidad de insultos que recibió o cuánto barro le echaron; JP se fue, cruzó y le dio la mano, y el otro señor no podía ni mirar a los ojos por la vergüenza de lo que hizo. Los que estaban abajo torcían la cara. Por eso estén orgullosos del que va a ser el próximo vicepresidente. Dos semanas, nueve días de campaña y después a trabajar”, manifestó Tuto Quiroga.

Asimismo, el candidato presidencial llamó a sus seguidores a controlar el voto y afirmó que estas dos semanas serán decisivas para consolidar la victoria.

“En dos semanas, a esta hora, Bolivia estará diciendo: ‘¡Es ya libre, es ya libre este suelo, por los siglos de los siglos, amén!", agregó Quiroga.

Según explicó, Juan Pablo Velasco presentó 38 propuestas, mientras que Edman Lara candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), solo presentó una.

“Me perdí cuando JP ya iba en el número 38; del otro lado hubo una. No sé para qué usan la camiseta de la Selección, para hacerse golear 38 a 1 en propuestas. Se embarró en insultos, 20 a 0 de JP. Solo quiero decirles que del otro lado no sabían qué pensar; seguramente pasaron enorme vergüenza, no sabían dónde mirar”, afirmó Quiroga.

Finalmente, el candidato a la presidencia dijo sentirse orgulloso de quien es su candidato a la vicepresidencia.

