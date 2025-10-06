¿Qué dijeron Edmand Lara y Juan Pablo Velasco antes de ingresar al debate?

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, arribó la noche de este domingo al salón Sirionó de la Fexpocruz, en Santa Cruz de la Sierra, donde se desarrolla el Debate Vicepresidencial 2025 organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Antes de su ingreso, Lara manifestó su expectativa de que el encuentro sea un verdadero espacio de intercambio de propuestas y posiciones.

“Que sea un debate con intercambio de ideas”, expresó brevemente ante los medios de comunicación.

El aspirante del PDC evitó realizar más declaraciones antes del inicio del encuentro, que forma parte de las actividades previas a la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre.

Por su parte, el candidato de Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, dijo sentirse contento de participar en el debate y pidió a la ciudadanía centrarse en las propuestas.

“Decirle a la población que evalúe las propuestas, lo que se va a decir y cómo se va a solucionar la crisis en el país. Tenemos que intercambiar ideas y no atacar a las personas”, manifestó Velasco.

