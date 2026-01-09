TEMAS DE HOY:
Subnacionales 2026: Conozca la lista de los 433 candidatos en Oruro

El Tribunal Electoral Departamental de Oruro depuró 2.677 precandidatos en el departamento por incumplimiento de requisitos camino a las Elecciones Subnacionales 2026, de la misma forma publicó la lista de los 433 habilitados.

Juan Marcelo Gonzáles

09/01/2026 12:22

El TED Oruro después de haber verificado los requisitos de los precandidatos publicó la lista oficial de los candidatos habilitados e inhabilitados a través de su pagina web

Según informe del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, la mayoría de los precandidatos solo habrían presentado fotocopia de cédulas de identidad para posteriormente ser reemplazados. El TSE fijo la fecha límite de sustitución de candidatos del 12 de enero al 05 de febrero.

 

