El gran secreto de The Matrix: el código verde estaba hecho de recetas de sushi

En uno de los secretos mejor guardados de Hollywood, el icónico código verde de The Matrix no nació de líneas de programación ni de fórmulas matemáticas. Su origen es tan insólito como creativo: recetas de sushi escritas en japonés.

La revelación fue realizada por Simon Whiteley, diseñador de producción de la película, quien explicó que utilizó libros de cocina japonesa de su esposa para construir la famosa “lluvia” de caracteres que cae en cascada sobre la pantalla.

El origen culinario del código más famoso del cine

Whiteley, encargado de dar forma al hipnótico efecto visual, seleccionó fragmentos auténticos de recetas y los integró como base del sistema gráfico. Así desmontó la teoría que durante décadas sostuvo que el código escondía complejas fórmulas informáticas.

“Me gusta decirle a todo el mundo que el código de Matrix está hecho de recetas de sushi japonesas”, confesó el diseñador, dejando al descubierto la dimensión lúdica detrás de uno de los símbolos más reconocibles del cine contemporáneo.

La elección no fue casual. Buscaba caracteres que, al caer en vertical, generaran una sensación misteriosa y envolvente. El resultado fue una estética única que terminó definiendo la identidad visual de la película.

La influencia japonesa en el universo Matrix

Dirigida por las hermanas Lana Wachowski y Lilly Wachowski, y protagonizada por Keanu Reeves como Neo, The Matrix se estrenó en 1999 y redefinió la ciencia ficción moderna.

El uso de caracteres japoneses no fue un hecho aislado. La película incorpora múltiples influencias orientales: desde las coreografías de artes marciales hasta el diseño de vestuario y la construcción estética de sus escenarios.

Esta fusión cultural consolidó al film como un hito del cyberpunk y una obra que marcó a generaciones, influyendo en la cultura pop, la moda, la música y el lenguaje visual del cine posterior.

Más que efectos: filosofía y literatura en clave digital

El código verde no cumple una función técnica dentro de la narrativa, pero su presencia es esencial para transmitir la idea de simulación y realidad artificial.

Más allá de lo visual, la película está cargada de referencias intelectuales. La habitación 101 evoca directamente a 1984 de George Orwell. El mensaje “Sigue al conejo blanco” remite a Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll. Y su estructura distópica dialoga con los mundos imaginados por Aldous Huxley.

La combinación de filosofía, cultura pop y espectáculo visual convirtió a The Matrix en un fenómeno irrepetible.

Un legado que no deja de crecer

Más de dos décadas después de su estreno, el código verde sigue siendo objeto de análisis, homenajes y reinterpretaciones en distintas disciplinas.

Que su origen esté ligado a libros de cocina japonesa no le resta profundidad; por el contrario, demuestra cómo el cine puede transformar un elemento cotidiano en un ícono universal.

La decisión de Simon Whiteley hoy se celebra como un gesto de creatividad audaz: unir tradición y tecnología para construir una de las imágenes más perdurables del séptimo arte.

