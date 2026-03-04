Santa Cruz abre la campaña nacional contra el sarampión este 9 de marzo

El Ministerio de Salud proyecta inmunizar a 390.000 niños de entre 6 meses y 4 años en la primera fase. La estrategia será escalonada y luego se ampliará a todo el país.
04/03/2026 14:35
La ministra de Salud, Marcela Flores, anunció que este lunes 9 de marzo comenzará en Santa Cruz de la Sierra la campaña de vacunación contra el sarampión, la cual se ejecutará en tres fases y posteriormente se extenderá a nivel nacional.
La autoridad explicó que la primera fase se desarrollará en la capital cruceña; la segunda alcanzará a los municipios del departamento que han reportado casos; y la tercera etapa contemplará la cobertura en todo el país.
“Nuestra meta es vacunar a 390.000 menores de 6 meses a 4 años y a 1.800.000 menores de entre 5 a 19 años”, informó la ministra.
Trabajo conjunto con Educación
Flores también destacó el inicio de actividades biministeriales entre Salud y Educación, orientadas a fortalecer la prevención desde las aulas.
“El resto del año vamos a capacitar a nuestros maestros para incorporar la salud en el área educativa”, señaló.
La campaña busca frenar la propagación del sarampión mediante una estrategia escalonada y reforzar la cultura de prevención en la población escolar.
